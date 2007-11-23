БЮТ одел новую форму от Тимошенко (фоторепортаж)

Вот уже второй (по счету) созыв ВР фракция БЮТ открывает в своеобразной униформе. Правда, с каждым разом она выглядит все более совершенной. Если на первое заседание ВР V созыва бютовцы явились в мешковатеньких регланчиках, так сказать, из серии «скрадывающих недостатки фигуры». То первое заседание Рады VI созыва отметили свитерками с V-образным вырезом в стиле «вспомним молодость» - «советский клерк на работе».

Некоторая утилитарность бютовской формы объясняется просто. Нардепов вроде как и по фигуре обшивали, но «примерки» свелись к уточнению размеров. Так что изготовители, очевидно, решили не рисковать чересчур свободным или слишком плотным «облеганием». Впрочем, сами фракционеры довольны удобством новой «формы». Евгений Корнийчук уточнил: "Под такой свитерок можно и рубашку с галстуком надеть".

Фото Валерия Соловьева / УНИАН