Кириленко объяснил реакцию НУ-НС и БЮТ на Мороза

Народные депутаты от БЮТ и “Нашей Украины – Народной самообороны” вернулись в сессионный зал, чтобы продолжать работу Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло сразу после того, как председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ закончил свой доклад по вопросу законодательной деятельности ВР предыдущего созыва.

Как сообщал УНИАН, депутаты от БЮТ и НУ-НС покинули сессионный зал ВР после того, как А.МОРОЗ начал свое выступление. А.МОРОЗ, в частности, заявлял, что внеочередные выборы были авантюрой.

Лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО сказал по этому поводу журналистам, что фракции НУ-НС и БЮТ решили сделать 10-минутный перерыв, чтобы не слушать деструктивное выступление председателя ВР V созыва А.МОРОЗА.

«Он вновь вводит страну в деструктивные политические дискуссии», - сказал В.КИРИЛЕНКО.