НУ-НС и БЮТ уединятся, чтобы снять все вопросы

Политсоветы Блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина – Народная самооборона» намерены провести совместное заседание по вопросу формирования коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил председатель политсовета НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, совместное заседание политсоветов состоится сегодня до начала открытия первой сессии Верховной Рады шестого созыва (открытие ожидается в 12.00 – УНИАН).

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы соглашение было подписано сегодня», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, те замечания, которые НУ-НС выдвигал к коалиционному соглашению, в значительной степени были согласованы еще вчера во время встречи членов НУ-НС с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Поэтому мы надеемся, что это вопрос сегодня будет полностью решен», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, дискуссия о том, кто из депутатов не подписал коалиционное соглашение, утратила актуальность.