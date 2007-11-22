Все депутаты от НУ-НС подписались под соглашением с БЮТ

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что все 72 депутата от блока НУ-НС поставили свои подписи под коалиционным соглашением с Блоком Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам по результатам сегодняшней встречи депутатов от НУ-НС с Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО добавил, что коалиция остается открытой для других политических сил, которые выразят желание вступить в нее, в частности, для представителей Блока Литвина.