Все депутаты от НУ-НС подписались под соглашением с БЮТ
18:04, 22 ноября 2007Политика
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Коалиция открыта для других
Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что все 72 депутата от блока НУ-НС поставили свои подписи под коалиционным соглашением с Блоком Юлии Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам по результатам сегодняшней встречи депутатов от НУ-НС с Президентом Виктором ЮЩЕНКО.
При этом Ю.ЛУЦЕНКО добавил, что коалиция остается открытой для других политических сил, которые выразят желание вступить в нее, в частности, для представителей Блока Литвина.
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