Где в Украине охотнее всего предлагают взятки (социсследование)

Кировоградская область лидирует среди других регионов по индексу добровольного взяточничества при контактах с государственными чиновниками и институтами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель одесского отделения КИУ Анатолий БОЙКО, представляя результаты общенационального исследования «Состояние коррупции в Украине», проведенного в рамках проекта «Достойная Украина».

По словам А.БОЙКО, в опросе приняли участие 10580 респондентов во всех областях и АР Крым, выборка в Кировоградский области составляет 404 человека. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1% в целом по Украине и 5% - по каждой из областей, АР Крым и г. Киев.

Согласно результатам исследования, население Кировоградской области предлагает взятки добровольно так же часто (27,8%), как и становится жертвой вымогательства (28%), что не соответствует общеукраинскому соотношению (индекс вымогательства в государстве вдвое выше, чем добровольное взяточничество).

Оценивая уровень коррумпированности разных сфер жизни, население области отметило устройство на работу в государственное учреждение, ГАИ, судебную систему как такие, где взяточничество наиболее распространено.

Как выяснилось в ходе исследования, жертвами коррупции чаще всего становятся люди в возрасте от 30 до 44 лет, которые имеют месячный доход выше 1,5 тыс. грн. и специальное среднее образование.

Также по результатам опроса выяснилось, что жители Кировоградской области больше доверяют Президенту и Кабинету министров, чем другим ветвям власти, что отличается от показателя по Украине, который свидетельствует, что население в целом проявляет большее доверие к местной власти.