В Киеве развернули самый большой флаг Украины (фоторепортаж)

Представители “Молодежного Союза Наша Украина” развернули в Киеве на Софийской площади самый большой в мире Государственный флаг Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина", акция посвящена Дню Свободы.

По словам лидера “Молодежного Союза Наша Украина” Степана БАРНЫ, “недаром наш флаг развернут именно сегодня, в день Свободы”. Он подчеркнул, что таким образом были отмечены "ноябрьские события, произошедшие в 2004 году на Майдане, когда родилась демократия”.

Акцию сопровождало исполнение Государственного гимна Украины, а завершилась она запуском в небо воздушных шаров оранжевого цвета.

Фото Сергея Светлицкого / УНИАН