В Киеве развернули самый большой флаг Украины (фоторепортаж)
17:33, 22 ноября 2007Политика
684 0
Акция на Софийской площади
Представители “Молодежного Союза Наша Украина” развернули в Киеве на Софийской площади самый большой в мире Государственный флаг Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина", акция посвящена Дню Свободы.
По словам лидера “Молодежного Союза Наша Украина” Степана БАРНЫ, “недаром наш флаг развернут именно сегодня, в день Свободы”. Он подчеркнул, что таким образом были отмечены "ноябрьские события, произошедшие в 2004 году на Майдане, когда родилась демократия”.
Акцию сопровождало исполнение Государственного гимна Украины, а завершилась она запуском в небо воздушных шаров оранжевого цвета.
Фото Сергея Светлицкого / УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter