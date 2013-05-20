На этой неделе в ВР займутся законами об импичменте президенту и продаже ГТС
На этой неделе ВР планирует рассмотреть законопроект об импичменте Президента.
Проектом расписания пленарных заседаний Верховной Рады Украины на текущую неделю предусмотрено рассмотрение проекта закона о порядке импичмента Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, в повестку дня планируется включить законопроект о повторных выборах народных депутатов седьмого созыва в ряде одномандатных округов.Также в повестку дня планируется включить проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью реформирования НАК “Нафтогаз Украины”.
По теме: Арбузов надеется, что Рада разрешит сдавать украинскую ГТС
Для включения в повестку дня предусмотрен законопроект о внесении дополнений в Уголовный кодекс Украины об особенностях исчисления сроков давности за преступления, совершенные некоторыми лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
Также на этой неделе депутаты могут рассмотреть законопроект о внесении изменений в Закон “О столице Украины — городе-герое Киев” (об объединении должностей председателя КГГА и Киевсовета) и законопроект об отмене необоснованных льгот и привилегий для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства
Кроме того, планируется рассмотреть законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы в связи с проведением административной реформы.
Предусмотрено также рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Закон “Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека”.
На пятницу, 24 мая, предусмотрен отчет об исполнении Закона “О государственном бюджете Украины на 2012 год”, а также отчет Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов пересмотра волеизъявления украинского народа на парламентских выборах 2012 года.