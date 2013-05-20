На этой неделе в ВР займутся законами об импичменте президенту и продаже ГТС

Проектом расписания пленарных заседаний Верховной Рады Украины на текущую неделю предусмотрено рассмотрение проекта закона о порядке импичмента Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, в повестку дня планируется включить законопроект о повторных выборах народных депутатов седьмого созыва в ряде одномандатных округов.

Также в повестку дня планируется включить проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью реформирования НАК “Нафтогаз Украины”.

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Для включения в повестку дня предусмотрен законопроект о внесении дополнений в Уголовный кодекс Украины об особенностях исчисления сроков давности за преступления, совершенные некоторыми лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Также на этой неделе депутаты могут рассмотреть законопроект о внесении изменений в Закон “О столице Украины — городе-герое Киев” (об объединении должностей председателя КГГА и Киевсовета) и законопроект об отмене необоснованных льгот и привилегий для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства

Кроме того, планируется рассмотреть законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы в связи с проведением административной реформы.

Предусмотрено также рассмотрение законопроекта о внесении изменений в Закон “Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека”.

На пятницу, 24 мая, предусмотрен отчет об исполнении Закона “О государственном бюджете Украины на 2012 год”, а также отчет Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов пересмотра волеизъявления украинского народа на парламентских выборах 2012 года.