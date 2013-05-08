Арбузов надеется, что Рада разрешит сдавать украинскую ГТС
Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов надеется, что Верховная Рада примет поданный правительством законопроект, которым фактически отменяется запрет на аренду газотранспортной системы.
Законопроект, который разрешает аренду украинской газотранспортной системы, необходим для реформирования топливно-энергетической сферы страны. Об этом заявил Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, отвечая на вопросы журналистов после посещения Народного мемориала погибшим воинам возле часовни Архангела Михаила в районе Конча-Заспы.
«Я могу ответить, для чего этот законопроект был разработан и что ожидает правительство от его принятия. Такой шаг необходимо было сделать, чтобы продолжить реформирование этой отрасли. И он продиктован пожеланием Европейского Союза навести порядок в отрасли», - заявил Сергей Арбузов.
Он также надеется, что в Верховной Раде будет единство при принятии такого важного решения. «Надеюсь, что в ближайшее время все законопроекты, которые подало правительство, будут приняты», - добавил Сергей Арбузов.
Отвечая на вопрос о том, как принятие документа отразится на переговорах с Российской Федерацией о снижении цены на газ, Первый вице-премьер-министр ответил, что этот законопроект «принимается в принципе, а не под кого-то». «Тут нет никакой проблемы ни с Россией, ни с ЕС. Это решение, которое принимает государство на своем уровне», - подчеркнул он.