Арбузов надеется, что Рада разрешит сдавать украинскую ГТС

Законопроект, который разрешает аренду украинской газотранспортной системы, необходим для реформирования топливно-энергетической сферы страны. Об этом заявил Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, отвечая на вопросы журналистов после посещения Народного мемориала погибшим воинам возле часовни Архангела Михаила в районе Конча-Заспы.

«Я могу ответить, для чего этот законопроект был разработан и что ожидает правительство от его принятия. Такой шаг необходимо было сделать, чтобы продолжить реформирование этой отрасли. И он продиктован пожеланием Европейского Союза навести порядок в отрасли», - заявил Сергей Арбузов.

Он также надеется, что в Верховной Раде будет единство при принятии такого важного решения. «Надеюсь, что в ближайшее время все законопроекты, которые подало правительство, будут приняты», - добавил Сергей Арбузов.

Отвечая на вопрос о том, как принятие документа отразится на переговорах с Российской Федерацией о снижении цены на газ, Первый вице-премьер-министр ответил, что этот законопроект «принимается в принципе, а не под кого-то». «Тут нет никакой проблемы ни с Россией, ни с ЕС. Это решение, которое принимает государство на своем уровне», - подчеркнул он.