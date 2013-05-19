Линии для голосования за победителя «Евровидения-2013» объявлены открытыми
00:04, 19 мая 2013Политика
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Линии для голосования за победителя "Евровидения-2013" объявлены открытыми. Голосовать за свою страну нельзя.
Украинка Огневич выступила 22-й / Фото: ICTV
В шведском городе Мальме, где сегодня проходит финал международного музыкального конкурса "Евровидение-2013", завершилось последнее выступление представителя Ирландии Райан Долан с песней "Only Love Survives". Линии для голосования объявлены открытыми.
Украинка Злата Огневич с песней "Gravity" выступила 22-й. На сцену Злату вынес великан - высокий мужчина из США украинского происхождения Игорь Вовковинский. Его рост 2 метра 35 сантиметров.
В "Мальме Арене" выступили представители 26 стран: 20 из которых попали в финал из двух полуфиналов, 5 стран большой пятерки - Великобритания, Испания, Италия, Германия, Франция, а также Швеция - победитель прошлого года.
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