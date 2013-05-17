Ударовец требует допросить Азарова по делу об удалении нардепов из Кабмина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Каплин сказал в парламенте во время Часа вопросов к правительству.

“Я хочу обратиться, в частности, к министру внутренних дел, чтобы он знал, если не знает, что возбуждено дело до заявления Лукаш, также по заявлению Каплина, Виталия Кличко по поводу неправомерных действий Николая Яновича Азарова на заседании Кабинета министров, когда он фактически выпер народного депутата Украины из зала”, - сказал Каплин.

Он выразил убеждение, что Азаров должен стать свидетелем по этому делу.

“Потому что он там не фигурирует почему-то по этому делу”, - сказал Каплин.

Как сообщал УНИАН, 27 марта на заседании Кабмина Каплина, который пришел донести позицию партии «УДАР» по поводу «снежного коллапса в Украине», по указанию Азарова охранники удалили из зала заседания.

Каплин и лидер «УДАРа» Кличко обратились в прокуратуру с требованием привлечь премьера к ответственности за препятствование деятельности народного депутата.

По информации «УДАРа», прокуратура Киева отказала в возбуждении дела, потому что не выявила нарушений требований действующего законодательства со стороны Азарова.

Вместе с тем, министр Кабинета министров Елена Лукаш обратилась в правоохранительныем органы с письменным обращением относительно подозрения в самоуправстве со стороны Каплина.

В конце апреля Каплина вызвали на допрос в Печерское райуправление ГУ МВД Украины в г. Киеве по делу о самоуправстве депутата на заседании правительства.

7 мая Каплин и Кличко обратились к министру внутренних дел Виталию Захарченко с требованием открыть уголовное производство в отношении Азарова из-за инцидента с силовым удалением Каплина из заседания Кабинета министров 27 марта.

Каплин требует открыть уголовное производство в отношении Азарова и вызвать премьера на допрос в качестве подозреваемого в совершении преступления, а в качестве свидетелей – себя и двух народных депутатов от ВО «Свобода».

8 мая в «УДАРе» сообщили, что Печерский райотдел внутренних дел Киева открыл уголовное производство по факту событий, произошедших 27 марта во время заседания правительства.