У Тимошенко предлагают ”перевоспитать” трех неподписантов из НУ-НС

В БЮТ надеются, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддержит создание демократической коалиции.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО.

“Я убежден, что сегодня на всех этих встречах фракций Президент будет отстаивать позицию, которую мы декларируем, и то, о чем мы говорили три года назад вместе с Президентом", – сказал Н.ТОМЕНКО.

Он добавил, что оптимистично настроен на то, что Верховная Рада начнет свою работу, руководствуясь принципами, зафиксированными в манифесте полевых командиров Майдана.

Н.ТОМЕНКО отметил, что между блоком «Наша Украина – Народная самооборона» и БЮТ нет разногласий, а есть общее желание выполнить свои обещания.

Он выразил убеждение, что троих депутатов, которые не задекларировали свою позицию относительно создания демократической коалиции, необходимо “перевоспитывать”, поскольку политические силы должны отвечать за свои предвыборные обещания.

Как сообщал УНИАН, сегодня полевые командиры Майдана - Юрий ЛУЦЕНКО, Тарас СТЕЦЬКИВ, Н.ТОМЕНКО и Владимир ФИЛЕНКО - обнародовали манифест, в котором отмечается, что они сделают все для формирования демократической коалиции.