Янукович в Ашхабаде проводит заседание Совета глав правительств стран СНГ

Сегодня под председательством премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Ашхабаде (Туркменистан) проходит заседание Совета глав правительств стран СНГ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, открывая заседание, В.ЯНУКОВИЧ поздравил новоназначенных руководителей правительств Казахстана, России и Киргизстана, которые впервые принимают участие в подобном форуме, а также Сергея ЛЕБЕДЕВА с назначением на должность председателя Исполкома СНГ.

Руководитель украинского правительства высказался за необходимость обсудить ряд вопросов, определенных руководителями глав государств Содружества на прошлом саммите в Душанбе.

Участников заседания поздравил Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ, который принял участие в его открытии.