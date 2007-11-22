Янукович в Ашхабаде проводит заседание Совета глав правительств стран СНГ

11:51, 22 ноября 2007
Политика
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Премьер поздравил Лебедева

Виктор Янукович и председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев во время встречи в Ашхабаде. 21 ноябряСегодня под председательством премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Ашхабаде (Туркменистан) проходит заседание Совета глав правительств стран СНГ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, открывая заседание, В.ЯНУКОВИЧ поздравил новоназначенных руководителей правительств Казахстана, России и Киргизстана, которые впервые принимают участие в подобном форуме, а также Сергея ЛЕБЕДЕВА с назначением на должность председателя Исполкома СНГ.

Руководитель украинского правительства высказался за необходимость обсудить ряд вопросов, определенных руководителями глав государств Содружества на прошлом саммите в Душанбе.

Участников заседания поздравил Президент Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ, который принял участие в его открытии. 

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