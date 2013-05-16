ВР отказалась проводить слушания по обеспечению госстатуса украинского языка
12:52, 16 мая 2013Политика
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Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о проведении парламентских слушаний "Законодательное гарантирование и практическое обеспечение статуса украинского языка как государственного".
Коммунисты не дали ни одного голоса
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие слушания предлагалось назначить на 10 июля.
Однако проект постановления поддержали лишь 167 народных депутатов из 406, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, ни одного голоса "за" не дали представители КПУ.
Также ВР не поддержала постановление о проведении парламентских слушаний на тему: "Государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий - обеспечение проведения сбалансированной ценовой и тарифной политики". Слушание должно было быть назначено на 19 июня.
Проект постановления поддержали лишь 190 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале.
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