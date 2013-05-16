ВР отказалась проводить слушания по обеспечению госстатуса украинского языка

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие слушания предлагалось назначить на 10 июля.

Однако проект постановления поддержали лишь 167 народных депутатов из 406, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, ни одного голоса "за" не дали представители КПУ.

Также ВР не поддержала постановление о проведении парламентских слушаний на тему: "Государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий - обеспечение проведения сбалансированной ценовой и тарифной политики". Слушание должно было быть назначено на 19 июня.

Проект постановления поддержали лишь 190 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале.