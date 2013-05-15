Дело Щербаня: Генпрокуратура хочет допросить Лазаренко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель начальника Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Олег Пушкарь заявил журналистам после допроса свидетеля Петра Кириченко.

“Если у нас получится и будет такая возможность, мы с удовольствием ею воспользуемся”, - сказал Пушкарь.

Тем не менее, он отметил, что Лазаренко находится в Соединенных Штатах Америки под юрисдикцией властей США, и прокуратура неоднократно направляла туда документы об оказании правовой помощи. Однако конкретных ответов, по словам Пушкаря, украинская сторона до сих пор не получила.

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Вместе с тем прокурор добавил, что в деле об убийстве Щербаня есть еще свидетели, которые будут допрошены позже.

Справка: 18 января 2013 генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Щербаня, Юлии Тимошенко вручено извещение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.

В рамках судебных следственных действий на стадии досудебного расследования дела об убийстве Щербаня были допрошены свидетели: Игорь Марьинков, Сергей Зайцев, Владимир Щербань, Александра Кужель, Сергей Тарута и Виталий Гайдук.

Сегодня суд в режиме видеоконференции допрашивал бывшего помощника и бизнес-партнера Лазаренко Кириченко, который проживает в США.