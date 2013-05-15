Владимир Зубанов стал внештатным советником Президента

Президент Украины Виктор Янукович назначил Владимира Зубанова внештатным советником главы государства.

Текст соответствующего указа от 15 мая размещен на официальном сайте Президента. «Назначить Владимира Зубанова советником Президента Украины (вне штата)», - говорится в документе. Как сообщал УНИАН, Зубанов – народный депутат Украины IV, V и VІ созывов. На парламентских выборах осенью 2012 года баллотировался в Верховную Раду VII созыва от Партии регионов, однако его № 87 в списке оказался непроходным.

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