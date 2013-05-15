Депутаты отложили вопрос перевыборов в проблемных округах на следующую неделю

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сообщил на заседании парламента.

По его словам, в парламенте зарегистрированы, кроме правительственного, еще и депутатские законопроекты о проведении выборов в проблемных округах.

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Рыбак отметил, что “поработают специалисты, фракции наработают, и на той неделе рассмотрим эти законопроекты”.

Как сообщал УНИАН, 13 мая правительство одобрило проект закона о проведении повторных выборов народных депутатов в семи одномандатных округах: №№ 94, 132, 194, 197, 223, 11 и 71, который ВР должна была рассмотреть сегодня.

5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах: №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

6 ноября Верховная Рада приняла решение, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.

8 февраля 2013 года Высший административный суд Украины лишил Павла Балогу и Александра Домбровского депутатских полномочий. Основанием для такого решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификации выборов в округах № 11 (Винницкая область) и № 71 (Закарпатская область).

14 февраля председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил, что направил в КС представление относительно соответствия Основному Закону решения ВАСУ о лишении П.Балоги и А.Домбровского полномочий.