В оппозиции думают, что законопроекту о перевыборах от Кабмина не хватит голосов

Александр Черноволенко считает, что законопроект внефракционных депутатов о проведении перевыборов на проблемных округах больше шансов быть принятым, чем правительственный законопроект. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Я уверен, что вся фракция «Батькивщины» будет голосовать против законопроекта Кабинета министров, скорее может хватить голосов законопроекту, который подали внефракционные депутаты. Он отличается от законопроекта Кабинета министров тем, что законопроект Кабмина позволяет произвол ЦИК в любом случае, второй закон - определяет только пять этих округов, где произвол имел место - это не правильно, но допустимо», - заявил Черноволенко.

Вместе с этим Чорновленко отметил, что хотя оппозиция выступает против правительственного законопроекта, но в случае если он будет принят, оппозиционные кандидаты будут участвовать в перевыборах. «Мы будем выполнять этот закон, но одновременно обращать внимание на то, что этот закон принят вопреки Конституции, будем обращаться в Конституционный суд, в Европейский суд по правам человека, и всеми доступными методами отстаивать права депутатов», - отметил Черноволенко.