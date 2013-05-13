Правительство дало добро на законопроект о перевыборах в семи округах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующий законопроект одобрен на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

После принятия законопроекта Верховной Радой будут созданы законодательные основания для проведения повторных выборов народных депутатов в 11, 71, 94,132, 194, 197 и 223 одномандатных избирательных округах.

«Это будет закон одноразового действия, поскольку сложилась уникальная за годы Независимости ситуация, когда в нескольких округах оказалось невозможно установить результаты волеизъявления граждан», - говорится в сообщении.

Проектом закона предлагается установить, что проведение повторных выборов народных депутатов в этих округах будет осуществляться в соответствии со статьями 104 (повторные выборы) и 107 (особенности подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов) Закона «О выборах народных депутатов Украины» на основании решения Центральной избирательной комиссии, которое принимается не позднее чем через 15 дней после вступления в силу данного закона.

«Таким образом правительство учло замечания, выраженные в окончательном отчете Миссии наблюдения ОБСЕ/БДИПЧ за выборами, состоявшимися 28 октября 2012 года, в частности, о создании законодательных оснований для проведения повторных выборов народных депутатов Украины в 94, 132, 194, 197 и 223 одномандатных избирательных округах», - подчеркивают в пресс-службе правительства.

Проект закона был разработан в связи с принятием ЦИК постановления от 5 ноября 2012 года № 1931 «О невозможности достоверного установления результатов голосования и результатов выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года в одномандатных избирательных округах № 94, 132, 194, 197 и 223», а также в связи с признанием 8 февраля 2013 года Высшим административным судом Украины невозможным достоверно установить результаты голосования и результаты выборов народных депутатов в округах № 11 и 71.