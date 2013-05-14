Свобода требует убрать из повестки дня «вексельную реформу»

Это, в частности, законопроекты «О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год" (относительно совершенствования процедуры относительно финансовых векселей)»; «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно совершенствования процедуры относительно финансовых векселей)»; «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию процедуры относительно финансовых векселей» (второе чтение). Об этом заявил лидер фракции националистов в Верховной Раде Украины Олег Тягнибок во время заседания Согласительного совета, сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

Тягнибок отметил, что такие "новации" приведут к полному разрушению бюджетной системы Украины и создадут условия для невиданных коррупционных злоупотреблений со стороны руководящей верхушки и подконтрольных ей структур, особенно в финансовом секторе.

«Мы прекрасно осознаем, что введение сегодня финансовых векселей позволяет режиму в условиях экономического кризиса и дефолта бюджетной системы якобы "решить" вопрос бюджетного финансирования и возвращения НДС. Фактически это создает пагубную иллюзию вместо проведения реальных и очень нужных государству экономических реформ. С другой стороны, эту иллюзию можно использовать для продолжения обогащения рекордными темпами так называемой «семьи», – подчеркнул Тягнибок.

Он отметил: введение финансовых казначейских векселей разрушит бюджетную систему Украины, нарушив ее основные принципы, выписанные в Бюджетном кодексе. Введение этих векселей ударит по предприятиям-экспортерам и по предприятиям, работающим с бюджетом. Они будут вынуждены переводить эти векселя в наличность в финансовых учреждениях, подконтрольных «семье», теряя до 50–70 процентов заработанных средств.

«Эта ситуация может спровоцировать раскручивание инфляционной спирали, ведь исполнители работ, работающие с бюджетными средствами, очевидно, не будут так просто отдавать половину заработанных средств. Предложенный механизм финансовых векселей позволит красть из отдельных расходов, по меньшей мере, половину средств государственного бюджета Украины. Введение казначейского векселя– это крах бюджетной системы Украины», – заявил лидер ВО «Свобода».

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года вступили в силу положения Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», которые предусматривают введение финансового векселя для оформления задолженности, в частности бюджетной.

Верховная Рада Украины 18 апреля приняла в первом чтении проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры по финансовым векселям».

24 апреля председатель совета Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ) Дмитрий Леонов сообщил, что операции с векселями в Украине на данное время, в частности, по итогам первого квартала 2013 года, практически прекратились.

"На сегодняшний день банки практически прекратили свои операции с векселями и, соответственно, снизили ликвидность данного инструмента", – отметил он.

По его словам, банки прекратили свою деятельность на этом рынке в связи с опасениями относительно возможных изменений в налоговом законодательстве.

Леонов также отметил, что и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на сегодняшний день практически утратила рычаги влияния на рынок данных ценных бумаг, поскольку отчетность по векселям сегодня не является обязательной.

По его словам, нет полной информации о том, что происходит на рынке векселей, и Национальный банк Украины. "Фактически вексель оказался в практически непрозрачной зоне", – отметил он.