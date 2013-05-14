Главное за день: обзор топ-новостей

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Полиция установила личность человека, который устроил стрельбу в Новом Орлеане

Правоохранительные органы разыскивают 19-летнего Акейна Скотта. "Мы знаем о вас больше, чем вам кажется. Советую сдаться полиции", - заявил руководитель городской полиции, обратившись на пресс-конференции через журналистов непосредственно к подозреваемому.

Кожара: Украина сможет подписать ассоциацию с Евросоюзом в этом году

«Украина обеспечила чрезвычайно положительные тенденции. Если мы будем поддерживать эти тенденции с мая и до октября, думаю, что результат будет положительный - Украина сможет подписать соглашение об ассоциации с Европейским союзом», - заверил министр.

373 депутата проголосовали за антикоррупционный закон

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реализации государственной антикоррупционной политики.

ВР не хватило голосов, чтобы заняться неприкосновенностью - законопроект отклонен

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «О дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности». За данное решение проголосовали лишь 190 народных депутатов (при необходимых 226) из 401 зарегистрированного в сессионном зале. В частности, за данное решение голосовали 150 народных депутатов из фракции Партии регионов, 30 из КПУ, 8 - внефракционных и по одному из фракций "Батьківщина", "УДАР" и "Свобода". Ефремов заявил, что в запасе у ПР есть еще один закон об отмене неприкосновенности

В Москве задержали агента ЦРУ под прикрытием

Агента ЦРУ задержали в ночь с 13 на 14 мая агенты контрразведки ФСБ при попытке вербовки сотрудника российских спецслужб. При себе у американца были обнаружены специальные технические средства, инструкции для вербовки россиянина, средства для изменения внешности и крупная сумма денег. После проведения необходимых процедур Фогла передали представителям посольства США.

Ernst & Young ухудшила прогноз роста ВВП Украины

Международная аудиторская компания «Эрнст энд Янг» снизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году до 1,1%, тогда как ранее компания прогнозировала показатель роста ВВП на уровне 2,4%.

Рада не приняла законопроект о создании антикоррупционного бюро

Верховная Рада Украины не поддержала проект закона "О Национальном антикоррупционном бюро", который был внесен на рассмотрение представителями оппозиции.

Власенко: Тимошенко требует доставить ее на допрос Кириченко

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко написала заявление с требованием обеспечить 15 мая ее доставку на заседание Печерского районного суда Киева, в ходе которого будет допрошен Петр Кириченко, свидетель обвинения по делу об убийстве в 1996 году депутата Евгения Щербаня. Об этом сказал защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.