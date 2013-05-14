Полиция установила личность устроившего стрельбу в Новом Орлеане

По его словам, правоохранительные органы разыскивают 19-летнего Акейна Скотта, информирует РИА Новости.

"Мы знаем о вас больше, чем вам кажется. Советую сдаться полиции", - заявил Серпас, обратившись на пресс-конференции через журналистов непосредственно к подозреваемому.

В результате стрельбы ранения получили 19 человек: десять мужчин, семь женщин, десятилетний мальчик и десятилетняя девочка. У детей, как и у большинства других пострадавших, касательные ранения, их состояние не вызывает опасений.

За информацию, которая приведет к аресту виновного или виновных, было объявлено вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.