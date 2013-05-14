Полиция установила личность устроившего стрельбу в Новом Орлеане
07:15, 14 мая 2013Мир
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Полиция Нового Орлеана (штат Луизиана, США) установила личность молодого человека, открывшего в воскресенье огонь по участникам парада в честь Дня матери, сообщил СМИ руководитель городской полиции Ронал Серпас.
Стрельба на параде ко Дню матери в Новом Орлеане. Фото: Twitter NewsBreaker
По его словам, правоохранительные органы разыскивают 19-летнего Акейна Скотта, информирует РИА Новости.
"Мы знаем о вас больше, чем вам кажется. Советую сдаться полиции", - заявил Серпас, обратившись на пресс-конференции через журналистов непосредственно к подозреваемому.
В результате стрельбы ранения получили 19 человек: десять мужчин, семь женщин, десятилетний мальчик и десятилетняя девочка. У детей, как и у большинства других пострадавших, касательные ранения, их состояние не вызывает опасений.
За информацию, которая приведет к аресту виновного или виновных, было объявлено вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.
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