Кожара: Украина сможет подписать ассоциацию с Евросоюзом в этом году
07:59, 14 мая 2013Политика
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Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара убежден, что Украина сможет подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом в текущем году.
Кожара говорит: надо поддерживать позитивные тенденции
Об этом руководитель украинского внешнеполитического ведомства заявил в интервью Радио Свобода.
«Украина обеспечила чрезвычайно положительные тенденции. Если мы будем поддерживать эти тенденции с мая и до октября, думаю, что результат будет положительный - Украина сможет подписать соглашение об ассоциации с Европейским союзом», - заверил министр.
Совет министров ЕС в понедельник утвердил усиленном соглашении об упрощенном порядке выдачи виз для Украины. В прошлом месяце Европейский парламент дал согласие на вступление в силу этого соглашения.
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