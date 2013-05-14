Кожара: Украина сможет подписать ассоциацию с Евросоюзом в этом году

Об этом руководитель украинского внешнеполитического ведомства заявил в интервью Радио Свобода.

«Украина обеспечила чрезвычайно положительные тенденции. Если мы будем поддерживать эти тенденции с мая и до октября, думаю, что результат будет положительный - Украина сможет подписать соглашение об ассоциации с Европейским союзом», - заверил министр.

Совет министров ЕС в понедельник утвердил усиленном соглашении об упрощенном порядке выдачи виз для Украины. В прошлом месяце Европейский парламент дал согласие на вступление в силу этого соглашения.