Азаров в ВР расскажет, о чем захочет: депутаты так и не определились с вопросами

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак в завершение заседания Согласительного совета сказал, что ни одна фракция не предложила темы, которые бы хотела заслушать во время Часа вопросов к правительству, поэтому Кабмин будет информировать парламент о тех направлениях своей деятельности, которые считает актуальными.

После этого лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок предложил в пятницу заслушать информацию правительства о выполнении государственного бюджета Украины в 2012 году и за 4 месяца 2013 года.

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“Информация такова, что казначейство не проплачивает эти счета, и фактически мы на пороге бюджетного дефолта. Поэтому считаю, что парламент должен бы однозначно именно этот вопрос — выполнение госбюджета — прослушать из уст правительства”, - отметил он.

В ответ Рыбак подчеркнул, что отчет правительства о выполнении госбюджета 2012 года - “это очень большой вопрос”. Он отметил, что во время Часа вопросов к правительству невозможно рассмотреть этот вопрос, но не исключил, что можно было бы рассмотреть вопрос о финансировании казначейством ряда статей бюджета.

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов отметил, что Кабмин “обязан отчитываться, но это отдельный вопрос”.

В свою очередь лидер фракции КПУ Петр Симоненко призвал правительство проинформировать депутатов о ситуации на Углегорской ТЭС, где в конце марта произошел крупной пожар. Он отметил, что с тех пор прошло уже полтора месяца, но власти до сих пор не навели там порядок.

Симоненко сказал, что необходимо заслушать информацию Кабмина по этому поводу, поскольку это очень важно для угольщиков и для всего Донецкого региона.