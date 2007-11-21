Балога думает, что Тимошенко и Луценко переводят стрелки на Ющенко

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что апелляции политиков к главе государства Виктору ЮЩЕНКО относительно прямого вмешательства в формирование демократической коалиции являются попыткой перевести на него ответственность за конечный результат.

Об этом идет речь в комментарии В.БАЛОГИ, обнародованном пресс-службой Президента Украины.

По его мнению, имеющиеся разногласия вышли за рамки демократической процедуры обсуждения параметров будущей коалиции и возможных кадровых назначений на высокие государственные должности. В.БАЛОГА допустил, что речь идет о невосприятии некоторыми новоизбранными депутатами не конкретных персоналий, а вероятного курса, который изберет образованное большинство и сформированный им Кабинет Министров. «Судя по всему, дело не в личных симпатиях или антипатиях. Своеобразные зоны поражения внутри Блоков Юлии Тимошенко и «Наша Украина – Народная Самооборона» возникли по намного более содержательным причинам», - допустил глава Секретариата Президента.

В связи с этим В.БАЛОГА отметил, что апелляции политических сил к Президенту Украины относительно его прямого вмешательства в формирование коалиции являются попыткой перевести на него хотя бы часть ответственности за конечный результат. «Это из всех соображений некорректно, ведь Президент Виктор ЮЩЕНКО четко высказался за демократический состав парламентского большинства. Лидеры БЮТ и НУ-НС многократно и во весь голос заверяли обществу, что эти блоки уже в первый день работы новой Верховной Рады подпишут коалиционное соглашение. Однако уже на сегодня сложились риски сбоя в таком сценарии, потому кое-кому хочется поставить главу государства на одну ступень ответственности. Это напрасная затея», – подчеркнул В.БАЛОГА.

Одним из признаков того, что выполнение предвыборных обещаний НУ-НС может затормозиться, руководитель Секретариата назвал приостановку процесса создания единой демократической партии. «Слияние партий, образовавших блок «Наша Украина – Народная Самооборона», было одним из требований, обусловившим президентскую поддержку этой политической силе. Сейчас мы слышим о каких-то трудностях на пути объединения. Следовательно, партийные лидеры демонстрируют или нехватку менеджерских навыков, или отход с предыдущих позиций», - отметил В.БАЛОГА.

В этом контексте он назвал бессмысленными всевозможные заверения политических сил в поддержке действующего Президента на будущих выборах главы государства в случае выполнения им ряда условий.

«Скажу откровенно: тем, кто уже обеспокоен своей ролью в будущей президентской кампании, сначала следует позаботиться о выполнении собственных обещаний избирателям на совсем недавних выборах. Президенту не нужны никакие щедрые жесты от тех, кто еще сам не показал обществу свою действенность. Он опирается не на шаткие политические комбинации, а на волю народа», - подчеркнул В.БАЛОГА.