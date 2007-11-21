Стецькив: либо будет демкоалиция, либо НУ-НС окажется перед угрозой раскола

Член блока «Наша Украина – Народная самооборона» Тарас СТЕЦЬКИВ заявляет, что блок не отступится от идеи создания демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.СТЕЦЬКИВ сказал на пресс-конференции сегодня.

«Мы не отступим от идеи создания демократической коалиции», - сказал он.

По словам Т.СТЕЦЬКИВА, если в силу каких-то интриг кому-то удастся развалить демократическую коалицию, то большинство членов НУ-НС в широкую коалицию не пойдут.

Он считает, что выбор в парламенте шестого созыва есть не между демократической и широкой коалицией, а между демократической коалицией и никакой коалицией.

«Если кто-то разрушит демократическую коалицию, страна вступает в очередную фазу хаоса и тогда действительно еще одни досрочные выборы через год становятся очень реальными», - отметил Т.СТЕЦЬКИВ.

Он также считает, что в случае, если не будет создана демократическая коалиция, вероятность внутреннего конфликта в блоке и вероятность раскола блока возрастает, поскольку сразу же появятся рассудительные люди, которые скажут: «Ну не сложилась демократическая коалиция, давайте искать другую».