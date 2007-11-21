Ужасы от КПУ: кровь матери, кости в горле и грубое давление

Избранный народным депутатом Украины от КПУ Леонид ГРАЧ считает, что Указ Президента Украины «О некоторых мерах по развитию гуманитарной сферы в Автономной Республике Крым и городе Севастополе», направлен в первую очередь «не на укрепление украинского языка, а на уничтожение русского духа в Крыму».

Об этом говорится в комментарии Л.ГРАЧА, переданном УНИАН пресс-службой Крымского рескома КПУ.

«Издревле впитавший в себя с кровью матери родную русскую речь, дышащий русской культурой, русской историей, русской и советской военной славой, доблестный Крымский полуостров стоит костью в горле у оранжевой власти. Появление подобного указа свидетельствует о наступлении на конституционные основы Крымской Конституции, о грубом давлении на автономию. Власть выступила против воли подавляющего большинства крымских граждан, являющихся этническими русскими», - говорится в комментарии Л.ГРАЧА.

«После Указа Президента о сносе советских памятников, навязанных властью антироссийских акций по голодомору-геноциду, - появление указа по украинизации Крыма адекватно плевку в лицо подавляющему большинству крымчан, этнических русских. И это говорит о жажде столкнуть в Крыму между собой различные этнические группы, возбудить общественное мнение, взорвать в конечном итоге ситуацию в Крыму, имеющему свои особые геополитические позиции», - заявляет Л.ГРАЧ. При этом, по его мнению, Президент «не обладает конституционным правом издавать подобные указы» и «не может диктовать крымскому руководству».

«В ответ крымчане должны объединиться и активно отстаивать свое конституционное право на применение русского языка во всех сферах, бороться против искажения и очернения истории», - заявляет Л.ГРАЧ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 ноября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О некоторых мерах по развитию гуманитарной сферы в Автономной Республике Крым и городе Севастополе”.

В частности, В.ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров Украины, Совету министров Автономной Республики Крым, Севастопольской городской государственной администрации разработать и утвердить комплекс мероприятий относительно изучения и популяризации украинского языка и украинской культуры на полуострове.