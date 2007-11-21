Ющенко не придет на открытие первой сессии парламента?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не планирует присутствовать на открытии первой сессии Верховной Рады VI созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила руководитель информационного управления Секретариата Президента Лариса МУДРАК, рассказывая о графике главы государства до конца недели.

Она отметила, что на сегодняшний день участие Президента в открытии сессии ВР не предусмотрено.

По словам Л.МУДРАК, завтра в 12.00 запланировано участие главы государства в церемонии вручения наград ко Дню свободы.

Также Л.МУДРАК напомнила, что эта неделя посвящена 75-й годовщине Голодомора в Украине 1932-1933 годов, и на протяжении недели в президентском графике запланированы соответствующие мероприятия, в частности, сегодня В.ЮЩЕНКО принимает участие в открытии выставки, посвященной Голодомору, а в субботу будет принимать участие в поминальных мероприятиях.