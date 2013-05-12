Геращенко призвала государство стимулировать женщин и рожать, и карьерой заниматься

Государство должно сделать все ради поддержки желания украинских женщин совмещать материнство и карьеру. На этом акцентировала народный депутат, сопредседатель межфракционного объединения «Равные возможности» Ирина Геращенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Геращенко, в День матери, который уже 14-й год отмечают в Украине, межпарламентское объединение вместе с ГО «Общественная стража» организовало праздник в столичном Национальном ботаническом саду имени Н.Н.Гришко.

«Депутатки отмечают, что достаточно много украинских женщин хотели бы совмещать материнство и карьеру. Но для этого нужна большая поддержка государства, и не только при рождении ребенка», - отметила она.

По словам Геращенко, народные депутаты- женщины также выступают за популяризацию Дня матери, поскольку считают, что в Украине еще недостаточно знают об этом празднике, который отмечается во второе воскресенье мая в 23 странах мира.

«Мы много общаемся с избирателями и знаем, что украинские женщины хотели бы иметь больше детей и при этом работать. Но, к сожалению, существуют проблемы с детскими садиками, со школами. Сегодня женщине с маленьким ребенком тяжело устроиться на работу, в садик нужно записывать с рождения, музыкальные и эстетичные школы часто не по карманам родителям. Безработица, мизерные зарплаты - все это часто останавливает семьи иметь больше детей. Поэтому очень важно, чтобы государственная политика в поддержку женщины-матери касалась не только выплат при рождении ребенка, но и имела более широкое измерение»- отметила сопредседатель МФО «Равные возможности».

Геращенко подчеркнула, что сегодня нужно не только создавать соответствующие условия для активного образа жизни женщины, но и популяризировать многодетные семьи, больше рассказывать о мамах и отцах, которые удачно совмещают семью и работу.

В празднике приняла участие также и семья посла Евросоюза в Украине Яна Томбински, который пожаловал со своей женой Агнешкой и пятью из десяти своих детей. Томбински пошутил, что в них нетипичная семья, поскольку все же не все европейские семьи многодетные, и подчеркнул, что дети добавляют их семье особой гармонии, поблагодарил жену за десять детей. Его жена Агнешка созналась, что «если хочешь познать счастье - народи ребенка, потому что именно дети дарят жизни полноту и насыщенность».

Также к празднику присоединилась председатель детского фонда UNICEF в Украине Юкие Мокуо, народные депутаты - представительницы объединения «Равные возможности» Мария Ионова, Ольга Белькова, Татьяна Слюз со своими детьми.

Народный депутат предыдущих созывов Ольга Герасимьюк подчеркнула, что в Украине всегда особо уважали мать, но День матери еще нуждается в популяризации. Поэтому женщины-политики хотят создать ежегодную традицию его широкого празднования. В настоящее время они пригласили в киевский ботсад мам и детей с особыми потребностями из Кировограда и планируют ежегодно приглашать детей из разных регионов Украины.

Участники праздника (а к нему присоединились посетители ботсада) приняли участие в мастер-классе и нарисовали мамин портрет, высадили цветы и горные сосны в альпийском саду и посвятили их своим мамам, также приняли участие в конкурсе детского рисунку на асфальте «Моя мама – самая лучшая!»