Папа Франциск канонизировал 800 итальянцев

В южноитальянском городе Отранто турки отрубили им головы за то, что они отказались принять ислам.

Имена этих людей неизвестны, за исключением лишь одного человека - Антонио Примальдо.

За два месяца на престоле Папа Франциск провозгласил больше святых, чем любой из его предшественников.

Среди канонизированных в воскресенье есть две монахини из Латинской Америки - Лаура Монтойя из Колумбии и Мария Гвадалупе Гарсиа Завала из Мексики, умерших в ХХ веке.

Первая колумбийская святая, Мать Лаура Монтойя, посвятила свою жизнь помощи местным людям. Другая женщина, которую Папа Франциск назвал Мать "Лупита", прятала католиков во время борьбы правительства с религией в 1920 году.

Итальянских "мучеников Отранто" казнили после того, как 20 000 турецких солдат вошли в их город на юго-востоке Италии.

В проповеди Папы Франциска, которую он произнес перед десятками тысяч верующих на площади Святого Петра, не было и намека на какие-то антиисламские настроения, сообщает из Рима корреспондент ВВС Дэвид Вилли.

Добро на их канонизацию дал еще предыдущий папа Бенедикт, тогда как новый понтифик продолжает процесс чествования нового поколения мучеников - как современных, так и исторических, говорит наш корреспондент.

В мае также должны беатифицировать итальянского священника, отца Джузеппе Пуглиси, погибшего 20 лет назад от рук сицилийской мафии. Беатификация - это последний шаг на пути к признанию святым.

ВВС Украины