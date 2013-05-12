Офицер ЧФ РФ призывает Россию «принудить Украину к дружбе»

Об этом на круглом столе в Севастополе, посвященном кризису русского движения в Крыму, заявил капитан 1 ранга Черноморского флота Сергей Горбачев, военный журналист и политолог, пишет Новый регион.

«Ни в коей мере не касаясь суверенитета Украины, Москва должна провести операцию по принуждению Украины к дружбе. Грузию мы видели. А пока что «Газпром» у нас занимается одним, другие организации – другим. Должен быть полководец, план, тактика, стратегия. На деле же все получается на уровне хороших, но незначительных дел – вроде сочинения по русскому языку, раздаче Георгиевских лент», – сказал офицер.

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По мнению Горбачева, сегодня Москва уделяет чрезвычайно малое внимание Севастополю.

«Ушел Лужков – и все закончилось. Пришел Сердюков – сократил до минимума культурно-гуманитарную сферу… В 1993 году не было на площади Нахимова куда яблоку упасть, сейчас на митинг в лучшем случае выходит около 100 человек… Нет цели, она не определена, нет задач», – предостерег Горбачев.

«Пророссийские силы должны сосредотачиваться не на русском языке – а на приеме закона о статусе Севастополя, чтобы севастопольцы сами избирали своего мэра», – заявляет военный.