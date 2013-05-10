В апреле регионалы и внефракционные не перетруждались над законопроектами

В апреле меньше всех занимались разработкой законопроектов народные депутаты от Партии регионов и внефракционные.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах исследования, проведенного Гражданской сетью ОПОРА.

По ее данным, по итогам апреля украинские парламентарии наработали 405 законопроектов и постановлений. Наивысший показатель активности депутатов во фракции «УДАР», члены которой были вовлечены в нормотворчество на 78,57%. Не особо уступают коллегам по оппозиционному блоку и представители «Батькивщины», которые на 77,89% поработали перед майскими праздниками. Коммунисты (68,75%) и «свободовцы» (66,67%) заняли второе место с небольшим отрывом друг от друга. В то же время лишь половина от депутатов ПР (51,21%) приобщилась к разработке и регистрации законодательных инициатив в апреле. Последнее место (40,63%) занимают внефракционные.

ОПОРА также сформировала рейтинг «Законодел месяца», учитывая такие показатели, как важность законопроекта или постановления. Самый низкий балл присваивался законотворческой инициативе формального порядка, а самый высокий – смысловой, которая устанавливала новое регулирование или совершенствовала существующее. Таким образом, ОПОРА максимально нивелировала документы, которые не влияют на действующую законодательную базу. Также, по примеру прошлых месяцев, когда под законопроектом подписывались все члены фракции как авторы, организация делила показатель важности на количество подписантов, что позволяло более корректно сформировать рейтинг.

Поэтому, окончательный порядок депутатов, которые подали больше всего инициатив нормотворческого порядка, выглядит следующим образом: Андрей Кожемякин, ВО «Батькивщина» (7,945 балла); Олег Ляшко, внефракционный (5,25); Виталий Хомутинник, ПР (4,875); Владимир Яворивский, ВО «Батькивщина» (4,5); Татьяна Слюз, ВО «Батькивщина» (4,31).

Законотворческой топ-темой для парламентариев стали: экономика, финансы и хозяйство (107 инициатив, или 26,42% от всех); правоохранительная система, правосудие и борьба с коррупцией (86 инициатив, или 21,23 %); социальные проблемы и стандарты (60 инициатив, или 14,81%). А вот оборона, безопасность и внешняя политика волновали депутатов на менее чем 1% в апреле, отметили в ОПОРЕ.