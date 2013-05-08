Опора: вместо работы в комитетах нардепы продолжают праздновать

Народные депутаты 7 и 8 мая вместо работы в комитетах избрали отдых.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении гражданской сети «Опора».

В частности, как подчеркивают в «Опоре», в соответствии с календарным планом работы Верховной Рады Украины, 7 и 8 мая депутаты должны были бы работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях. Этот период является подготовительным к пленарным заседаниям, которые состоятся с 14 по 17 мая. Однако в графике работы парламентских комитетов Верховной Рады, где обычно обнародовалась повестка дня заседаний, информация о какой-либо деятельности депутатов в комитетах 7 и 8 мая отсутствует, констатируют в сети.

«Опора» решила выяснить, работают ли депутаты в комитетах и почему они не обнародовали порядок своей деятельности. Одним из стандартов парламентаризма является прогнозируемость его процедур, которая предусматривает соответствие задекларированных планов фактической деятельности народных избранников. Закон Украины «О комитетах Верховной Рады Украины» предусматривает, что они строят свою работу на принципах плановости. Таким образом, непроведение заседаний в определенные для этого дни противоречит профильному законодательству, отмечается в сообщении.

Согласно ст. 9 Закона «О комитетах Верховной Рады Украины», комитеты информируют общественность о своей деятельности на сайте ВР, в глобальной сети Интернет, в газете «Голос України» и других средствах массовой информации. Ввиду этого «Опора» обратилась в информационное управление Аппарата ВР, отвечающее за обнародование информации о работе парламента. Работники подразделения рассказали, что ни один комитет не просил разместить информацию о заседании 7 или 8 мая на сайте Верховной Рады. Не обнародованы эти данные и на официальных страницах комитетов в Интернете и в газете «Голос України». В итоге «Опора» обратилась к народным избранникам и работникам секретариатов комитетов, которые подтвердили, что заседания не проходят, а большинство депутатов продолжают праздновать, сообщили в гражданской сети.

При этом «Опора» обращает внимание, что это не первый раз депутаты нарушают план работы ВР. В частности, в прошлом месяце, в период с 22 по 26 апреля, заседания провели лишь 3 из 29 комитетов Верховной Рады, отмечается в сообщении.