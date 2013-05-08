Акции коммунистов во Львове будут охранять полторы тысячи милиционеров

К участию в обеспечении охраны общественного порядка во время отмечания во Львове Дня победы привлечено 1,5 тыс. охранников работников милиции. В целом, 9 мая на территории Львовщины охранять общественный порядок будут 3 тыс. работников милиции.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, во Львове 9 мая пройдет ряд мероприятий, приуроченных к отмечанию 68-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Празднования состоятся возле Холма славы на улице Пасечной, на „Марсовом поле” по улице Мечникова и возле Монумента славы на улице Стрыйской.

По словам начальника управления областной милиции Александра Рудяка, одной из основных задач работников милиции является обеспечение охраны общественного порядка.

«Милиция – это аполитичный государственный орган власти, задачей которого является обеспечение безопасности граждан. Следовательно, во время проведения во Львове мероприятий, приуроченных ко дню победы в Великой Отечественной войне, охранники правопорядка будут выполнять лишь возложенные на них государством функции. Попутно скажу, что в милиции Львовщины достаточно сил и средств, чтобы достойно обеспечить правопорядок в городе», - отметил главный милиционер Львовской области.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в городе Львове представители левых сил и ряда ветеранских организаций области проведут ряд мероприятий возле Холма славы по улице Пасечной, на „Марсовом поле” по улице Мечникова и возле Монумента славы по улице Стрыйской, где состоится возложение венков и цветов к могиле павших воинов, будет отправлена панихида по погибшим и проведен праздничный митинг под символикой КПУ и с Флагом Победы.

25 апреля Львовский горсовет принял решение «Об объявлении 8 мая в г. Львове Днем скорби и почтения памяти жертв тоталитарных режимов и жертв Второй мировой войны» и «О запрещении использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории г. Львова».

3 мая прокуратурой города Львова внесено 2 иска в суд с требованием отменить указанные части постановлений Львовского городского совета.

7 мая Львовский окружной админсуд приостановил действие двух упомянутых постановлений Львовского горсовета от 25 апреля до рассмотрения их по существу 29 мая.

8 мая Львовский городской совет обратился с заявлением во Львовский окружной административный суд с требованием запретить проведение 9 мая во Львове акций, кроме тех, которые предусмотрены как официальные мероприятия.