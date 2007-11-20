Жвания: мы сейчас увидим, сколько Иуд еще есть в стране

Народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Давид ЖВАНИЯ считает неправильным изменять в данное время кандидатуру от блока на должность председателя Верховной Рады VI созыва.

Об этом Д.ЖВАНИЯ сказал в комментарии УНИАН.

По его словам, на выборы НУ-НС шел с лозунгом, что в случае победы “Наша Украина – Народная самооборона” выдвинет на должность спикера парламента именно кандидатуру председателя политсовета блока Вячеслава КИРИЛЕНКО. «Сейчас нужно менять человека, и это просто неправильно», - отметил Д.ЖВАНИЯ.

По его словам, если выдвигается другая кандидатура, то в этом процессе должна «быть какая-то определенная логика». «Если будет найдена эта логика и нам предложена, то мы будем решать этот вопрос в блоке», - добавил Д.ЖВАНИЯ.

Д.ЖВАНИЯ утвердительно ответил на вопрос, не является ли нынешняя ситуация с выдвижением кандидатуры на должность спикера подобной той, что была в парламенте предыдущего созыва, когда в последний момент кандидатура Юрия ЕХАНУРОВА на должность главы ВР была заменена кандидатурой Петра ПОРОШЕНКО, и в результате коалиция не была создана. «Я думал, что Иуда один повесился, а затем мы поняли, что есть еще МОРОЗ, а теперь мы еще увидим, сколько их еще есть в стране», - заметил Д.ЖВАНИЯ.

В то же время он считает, что выдвижение другой кандидатуры на должность главы ВР не помешает созданию коалиции демократических сил.

Отвечая на вопрос, какова на сегодня вероятность создания такой коалиции, Д.ЖВАНИЯ ответил: «99%. Поскольку не хватает подписей только трех людей, которые имеют свое виденье».

Он, в частности, вспомнил о народном депутате от НУ-НС Игоре КРИЛЕ и отметил, что этот политик должен публично и аргументировано выразить свою позицию относительно отказа подписать соглашение о демократической коалиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня некоторые СМИ написали, что Президент намерен предложить народным депутатам от НУ-НС выдвинуть кандидатуру Ивана ПЛЮЩА на должность главы Верховной Рады.

Ранее предусматривалось, что на должность спикера парламента “Наша Украина – Народная самооборона” будет выдвигать кандидатуру В.КИРИЛЕНКО.

В свою очередь, кандидат в народные депутаты от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ считает, что Президент может не предложить кандидатуру В.КИРИЛЕНКО на должность главы Верховной Рады VI созыва.