Кабмин Януковича сложит полномочия в пятницу

Верховная Рада Украины шестого созыва будет рассматривать вопросы повестки дня первой сессии ВР в такой очередности, как это предусмотрено регламентом парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщила председатель Подготовительной группы по организации первого заседания ВР Раиса БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, сегодня в ходе заседания группы была заслушана информация подгруппы, занятой вопросами подготовки и проведения торжественного заседания ВР и повесткой дня первой сессии парламента.

По результатам было принято решение, что вопросы первой сессии ВР будут определяться в той очередности, как это предусмотрено статьей 16 регламента парламента. В частности, после торжественного открытия и принятия присяги депутатами будет образован временный президиум ВР, в который войдут представители всех пяти политических сил, прошедших в парламент. Потом будет заслушана информация Кабинета министров и состоится слложение полномочий правительства перед новоизбранным составом Верховной Рады. После этого будет сформирована Счетная комиссия в составе 20 человек.

По словам Р.Богатыревой, Счетная комиссия будет формироваться из расчета: один представитель от 20 народных депутатов. Таким образом, отметила она, в Счетную комиссию войдут 8 представителей Партии регионов, 7 – БЮТ, 4 – НУ-НС и по одному от КПУ и Блока Литвина.

После этого будет заслушано обращение Президента Украины к ВР и отчет предыдущего руководства парламента о деятельности Верховной Рады пятого созыва.

Потом, рассказала Р.Богатырева, будет принято постановление об освещении работы первой сессии ВР шестого созыва, заслушан отчет руководителя Подготовительной группы, сформированы фракции, утверждено количество комитетов.

Р.Богатырева отметила, что сразу после этого будет рассмотрен вопрос о формировании коалиции.

По ее словам, на данный момент обсуждается вопросы от лицах, которые будут приглашены на открытие первой сессии парламента.