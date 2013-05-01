По Крещатику идет 10-тысячная колонна, милиция задержала четырех людей

11:06, 01 мая 2013
Политика
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В Киеве милиция задержала четырех активистов КУПРа, которые пытались повредить плакаты сторонников Компартии.

Первомай

Работники милиции задержали четырех активистов КУПРа, которые на столичном Крещатике пытались повредить плакаты сторонников КПУ, идущих на Майдан Незалежности с Бессарабской площади.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, среди задержанных - лидер КУПРа Сергей Мельниченко.

Он и три его товарища бросили в плакаты в голове колонны краску.

Всего, по разным оценкам, в первомайской демонстрации на Крещатике принимают участие более 10 тысяч человек.

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