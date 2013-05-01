По Крещатику идет 10-тысячная колонна, милиция задержала четырех людей

Работники милиции задержали четырех активистов КУПРа, которые на столичном Крещатике пытались повредить плакаты сторонников КПУ, идущих на Майдан Незалежности с Бессарабской площади.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, среди задержанных - лидер КУПРа Сергей Мельниченко.

Он и три его товарища бросили в плакаты в голове колонны краску.

Всего, по разным оценкам, в первомайской демонстрации на Крещатике принимают участие более 10 тысяч человек.