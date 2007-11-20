Украинский МИД не хочет унижаться перед российскими коллегами

Заявление Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации относительно Голодомора противоречит историческим фактам.

Как передает корреспондент УНИАН, это подчеркнул первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО, отвечая на вопрос журналистов.

Он обратил внимание на то, что «заявления, которые сегодня раздаются со стороны Департамента информации РФ, явно не отвечают действительности и противоречат элементарным историческим знаниям».

В.ОГРЫЗКО также сообщил, что намерен вызывать советника-посланника Посольства РФ в Украине с тем, чтобы сделать ему специальное представление по поводу погрома в Москве выставки, посвященной почтению памяти жертв Голодомора в Украине в 1932-1933 гг.

В свою очередь, руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА выразил мнение, что обмениваться заявлениями по поводу тех событий «абсолютно бестактно, потому что этим самым мы унижаем сами себя».

Он отметил, что в Украине уже определились относительно признания Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа. «Исключительно в рамках дружеского, партнерского совета хотел бы посоветовать нашим российским коллегам, в том числе из Департамента информации и печати МИД РФ, чтобы они читали книги по истории», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября 7 представителей Евразийского союза молодежи (ЕСМ) осуществили погром выставки, посвященной почтению памяти жертв Голодомора в Украине в 1932-1933 гг., которая проходит в Украинском культурном центре в Москве. ЕСМ считает, что обвинение россиян в организации Голодомора является пропагандой ненависти между Россией и Украиной.

МИД Украины расценило такие действия представителей ЕСМ как противоправные, провокационные и антиукраинские.

19 ноября Департамент информации и печати МИД РФ распространил комментарий, в котором высказывается убеждение, что объявление голода 1932-1933 годов «актом геноцида» в отношении украинского народа «является односторонним искажением истории в угоду современным конъюнктурным политико-идеологическим установкам».

Департамент информации и печати МИД РФ отмечает, что «тема голода 30-х годов в Советском Союзе, жертвами которого были люди многих национальностей, в частности украинцы, россияне, казахи и другие народы СССР, все больше становится предметом всевозможных спекуляций со стороны определенных политических кругов в Украине».

По мнению российского МИД, «объявление трагических событий тех лет «актом геноцида» в отношении украинского народа является односторонним искажением истории в угоду современным конъюнктурным политико-идеологическим установкам». «Кроме прочего, это будет оскорблять память жертв других национальностей, погибших в голод 1932-1933 годов в бывшем Советском Союзе», - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.