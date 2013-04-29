Луценко считает, что оппозиционеры дали пощечину общественному мнению

Провальное голосование оппозиции, в частности, фракции «УДАР» и «Батькивщина», за отставку Кабинета министров является ничем иным, как пощечиной общественному мнению. Так заявил в интервью изданию «Обком» экс-министр МВД Юрий Луценко.

По мнению Луценко, оппозиция, несмотря на все политические сложности, должна демонстрировать, что может, во-первых, объединиться, а во-вторых, победить. Однако, комментируя результаты голосования за отставку правительства, оппозиционер усомнился в том, что в оппозиции может быть единое мнение, например, по кандидату на должность президента. «Честно говоря, я не понимаю, как сейчас дальше говорить о едином кандидате в президенты. Я рассматриваю не голосование кандидатов в президенты от оппозиции за отставку нынешнего, как они сами правильно говорят, антинародного правительства как пощечину общественному мнению. Говорю честно и откровенно», – заявил Луценко.

На уточняющий вопрос о том, имеет ли он в виду Виталия Кличко, чьи депутаты в числе других провалили отставку Кабмина, Луценко ответил утвердительно. «Я имею в виду и Кличко, и Порошенко, и Мартыненко. Хоть последний и не кандидат ни в президенты, ни в мэры, но мы же понимаем и его роль тоже», – заявил экс-министр.

Напомним, на прошлой неделе оппозиция уверяла, что сплоченно проголосует за отставку правительства Николая Азарова. Однако в день голосования, которое состоялось 19 апреля, отставки так и не произошло: у оппозиции не хватило голосов, чтобы выразить недоверие Кабмину. В зале набралось только 190 голосов – при необходимых 226. Примечательно, что во время голосования в зале отсутствовали 7 депутатов «УДАРа», в том числе Виталий Кличко, а также 7 депутатов от «Батькивщины». Не поддержали отставку Азарова Виктор Балога, Петр Порошенко, Игорь Палица, Владимир Литвин.