Плющ стал бы на колени перед Тимошенко и Януковичем, если бы...

Секретарь СНБО Иван Плющ призывает Виктора Януковича и Юлию Тимошенко договориться между собой.

Об этом он заявил в Луцке, сообщает Волынская правда.

"Вчера я говорил с высокой стороной, так я скажу сегодня. Я прошу только журналистов, чтобы не передергивали. Я сказал: если бы были мои возможности, то я бы стал на колени перед Юлией Владимировной и Виктор Фёдоровичем – идите вдвоем", - сказал Плющ.

"Или договоритесь: один идет в спикеры, а второй идет в премьеры, или наоборот: ты – премьером, а ты спикером. И тогда идите к президенту и давайте что-то делает. Нет! Это тех 228 – демократическая коалиция, а тех 222 – не демократическая", - объяснил он свои соображения.

По мнению Плюща, чтобы достичь политической стабильности нужна коалиция в 300 голосов, которая позволила бы внести изменения в Конституцию.

Вместе с тем он сомневается в эффективности внесения изменений в Конституцию на референдуме.

"Можно, говорят, референдум. Можно, но если мы наверху не можем 300 договориться, то чего мы можем ждать от референдума? А если мы получим два референдума – один на Западе, а второй – на Востоке?.. Поэтому надо делает коалицию, которая была бы прообразом Коалиции национального единства", - сказал Плющ.

Украинская правда