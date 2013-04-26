ЦИК утвердила формы документов для всеукраинского референдума

Как сообщили УНИАН в Секретариате ЦИК, соответствующее решение было принято на заседании комиссии, которое провел ее председатель Владимир Шаповал.

Кроме того, ЦИК утвердил распределение дополнительных средств субвенции из госбюджета местным бюджетам, необходимых для подготовки и проведения внеочередных выборов Лучистовского сельского головы Алуштинского городского совета (Крым), назначенных Верховной Радой Украины на 2 июня 2013 года, в сумме 33 тыс. 500 грн.

Также комиссия установила Порядок проведения жеребьевки по включению кандидатур в состав окружных избирательных комиссий и Порядок проведения жеребьевки по включению кандидатур в состав участковых избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины.