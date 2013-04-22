Коммунисты решили «воскресить» Ленина в двух областях
10:38, 22 апреля 2013Политика
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В Запорожской и Винницкой областях сегодня откроют памятники Владимиру Ленину.
В Запорожской и Винницкой областях сегодня откроют памятники Ленину / Фото: poltava.pl.ua
Об этом сообщают пресс-службы Запорожского и Винницкого обкомов Коммунистической партии Украины.
Согласно сообщению, в селе Веселянка Запорожского района памятник будет установлен по решению сельского совета.
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В городе Жмеринка Винницкой области откроют отреставрированный памятник В.Ленину.
Как известно, сегодня - 143-я годовщина со дня рождения В.Ленина.
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