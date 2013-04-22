Коммунисты решили «воскресить» Ленина в двух областях

10:38, 22 апреля 2013
Политика
1511 0

В Запорожской и Винницкой областях сегодня откроют памятники Владимиру Ленину.

В Запорожской и Винницкой областях сегодня откроют памятники Ленину / Фото: poltava.pl.ua

Об этом сообщают пресс-службы Запорожского и Винницкого обкомов Коммунистической партии Украины.

Согласно сообщению, в селе Веселянка Запорожского района памятник будет установлен по решению сельского совета.

По теме: Колонна с портретом Сталина во главе прошла по улицам Харькова (фото)

В городе Жмеринка Винницкой области откроют отреставрированный памятник В.Ленину.

Как известно, сегодня - 143-я годовщина со дня рождения В.Ленина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter