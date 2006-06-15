Продолжается голодовка журналистов, которые выступают против цензуры

Продолжается голодовка журналистов Луганской областной государственной телерадиокомпании, которые протестуют против введения цензуры на телеканале.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам старшего редактора новостей Ирины СИНЧЕНКО, несмотря на эту акцию редакция работает в обычном режиме. Уволенный 13 июня руководитель службы новостей, заместитель генерального директора Евгений СОЛОМИН с диагнозом “гипертонический криз” находится в больнице.

Как сказал УНИАН и.о. генерального директора ЛОД ТРК Виталий ГАРКУША, по решению общего собрания коллектива созданы редакционная группа по доработке редакционного соглашения и рабочая группа, которая должна проанализировать выполнение госзаказа ТРК с начала года.

На вопрос, как долго будет продолжаться голодовка журналистов, В.ГАРКУША ответил, что все должно быть выяснено в течение четырех суток, а законностью освобождения Е.СОЛОМИНА занимаются юридические службы.

Как сообщал УНИАН, 13 июня администрация Луганской областной государственной телерадиокомпании освободила руководителя службы новостей, заместителя генерального директора Е.СОЛОМИНА.

И.о гендиректора телерадиокомпании В.ГАРКУША рассказал, что Е.СОЛОМИН освобожден за нарушение хронометража новостей.

Сам Е.СОЛОМИН расценивает свое освобождение как политический заказ. Его поддерживают журналисты ЛОГТРК, которые приняли по этому поводу обращение к СМИ и общественности. Журналисты считают увольнение Е.СОЛОМИНА началом репрессий против авторов обращения к Президенту Украины по поводу несогласия администрации канала подписать соглашение о редакционной политике. В проекте соглашения, отброшенном администрацией, содержались пункты о том, что руководство ЛОГТРК не должно навязывать темы для освещения, текстовые формулировки, видеоряд или участников программ, а также вводить запрет на темы или участников. Также коллектив в проекте соглашения требовал от руководства ТРК обязательного согласования с творческим коллективом использования базы ЛОГТРК другими телекомпаниями и продакшн-студиями. Мотивацию этого требования журналисты изложили в обращении к Президенту от 7 июня, где просили наложить вето на приватизационные процессы на государственном телевидении.

14 июня 15 журналистов ТРК объявили голодовку. Среди требований - повернуть на рабочее место Е.СОЛОМИНА, вернуть выход новостей в прямом эфире и вернуть ведущих новостей Игоря КРЫМОВА и И.СИНЧЕНКО, которые отстранены от работы.