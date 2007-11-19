Ющенко считает взорвавшуюся шахту современным предприятием

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что угольная промышленность будет приоритетной для государства еще долгие годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции на шахте им. Засядько в Донецке.

«Мы понимаем, что 95% всех энергетических ресурсов нации - это уголь. И ни одно поколение не останется равнодушным в условиях больших энергетических потребностей к этому ресурсу», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что «запасы угля, которыми владеет Украина, составляют приблизительно 175 млрд. тонн».

«Это обеспечение не одного украинского поколения, и безусловно, что угольная отрасль является приоритетом уже на протяжении 100 лет, и на протяжении многих лет она будет государственным приоритетом», - подчеркнул Президент.

По его мнению, «ни одно из будущих поколений в ближайшее время не откажется от добычи угля».

Он также подчеркнул, что «приоритетом должна стать безопасность труда в этой сфере».

В то же время, В.ЮЩЕНКО признал, что ему сложно пока понять, почему вдруг происходят такие крупные аварии на таких современных предприятиях. «Откровенно скажу, для меня есть определенная сложность в том, что шахта, которая ведет современную политику в теме дегазации, сегодня стала наибольшим местом аварии», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в 3.11 в Донецке на шахте им. Засядько на горизонте 1078 м произошел взрыв воздушно-метановой смеси. Всего в шахте работало 457 горняков. 357 из них подняты на поверхность.

По данным Донецкой ОГА, погибшими считаются 72 шахтера. Судьба еще 28 горняков остается неизвестной.