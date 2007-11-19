Ющенко считает взорвавшуюся шахту современным предприятием

18:45, 19 ноября 2007
Политика
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Угольная промышленность - приоритет..

Ющенко, ЗвягильскийПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что угольная промышленность будет приоритетной для государства еще долгие годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции на шахте им. Засядько в Донецке.

«Мы понимаем, что 95% всех энергетических ресурсов нации - это уголь. И ни одно поколение не останется равнодушным в условиях больших энергетических потребностей к этому ресурсу», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что «запасы угля, которыми владеет Украина, составляют приблизительно 175 млрд. тонн».

«Это обеспечение не одного украинского поколения, и безусловно, что угольная отрасль является приоритетом уже на протяжении 100 лет, и на протяжении многих лет она будет государственным приоритетом», - подчеркнул Президент.

По его мнению, «ни одно из будущих поколений в ближайшее время не откажется от добычи угля».

Он также подчеркнул, что «приоритетом должна стать безопасность труда в этой сфере».

В то же время, В.ЮЩЕНКО признал, что ему сложно пока понять, почему вдруг происходят такие крупные аварии на таких современных предприятиях. «Откровенно скажу, для меня есть определенная сложность в том, что шахта, которая ведет современную политику в теме дегазации, сегодня стала наибольшим местом аварии», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в 3.11 в Донецке на шахте им. Засядько на горизонте 1078 м произошел взрыв воздушно-метановой смеси. Всего в шахте работало 457 горняков. 357 из них подняты на поверхность.

По данным Донецкой ОГА, погибшими считаются 72 шахтера. Судьба еще 28 горняков остается неизвестной.

 

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