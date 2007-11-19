Колесников уже прикинул, о чем ПР придется промолчать в коалиции с НУ-НС

Партия регионов не ведет переговоры о создании коалиции с блоком «Наша Украина - Народная самооборона». Об этом сказал народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Борис Колесников в интервью еженедельнику «Контракты», сообщает сайт ПР.

По словам народного депутата, разговоры о коалиции ПР и «НУ-НС» велись только на личном уровне. «Официальных переговоров не было и нет», - сообщил он.

В то же время, регионал не исключает создания такой коалиции - он напоминает, что в Украине возможно все.

Среди вопросов, по которым у ПР и «НУ-НС» расходятся позиции, Борис Колесников назвал статус русского языка и вступление Украины в НАТО.

"Не исключаю, что в случае создания коалиции с «НУ-НС», решение этих вопросов придется отложить", - считает он.

Борис Колесников опроверг информацию о том, что его политическая сила якобы обещала Виктору Ющенко поддержку на следующих выборах Президента взамен на обещание создания коалиции ПР и «НУ-НС».