Колесников уже прикинул, о чем ПР придется промолчать в коалиции с НУ-НС
В Украине возможно все?
Партия регионов не ведет переговоры о создании коалиции с блоком «Наша Украина - Народная самооборона». Об этом сказал народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Борис Колесников в интервью еженедельнику «Контракты», сообщает сайт ПР.
По словам народного депутата, разговоры о коалиции ПР и «НУ-НС» велись только на личном уровне. «Официальных переговоров не было и нет», - сообщил он.
В то же время, регионал не исключает создания такой коалиции - он напоминает, что в Украине возможно все.
Среди вопросов, по которым у ПР и «НУ-НС» расходятся позиции, Борис Колесников назвал статус русского языка и вступление Украины в НАТО.
"Не исключаю, что в случае создания коалиции с «НУ-НС», решение этих вопросов придется отложить", - считает он.
Борис Колесников опроверг информацию о том, что его политическая сила якобы обещала Виктору Ющенко поддержку на следующих выборах Президента взамен на обещание создания коалиции ПР и «НУ-НС».