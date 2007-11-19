Томенко подозревает Плюща в антипрезидентской деятельности

Один из лидеров Блока Юлии Тимошенко Николай ТОМЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен перед началом работы нового парламента выразить четкую позицию относительно состава коалиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По его словам „было бы чрезвычайно важно перед началом работы Верховной Рады VI созыва, создания коалиции и в канун 3-й годовщины Майдана услышать четкую позицию Президента относительно того, какой он видит будущую деятельность нового парламента и оптимальную коалицию для Украины, чтобы во второй раз не повторять „спикериаду” или „премьериаду”, что окончательно подорвет доверие к политикам и Верховной Раде, которая еще не начала работать”.

По мнению Н.ТОМЕНКО, нынешняя история создания демократической коалиции все больше начинает напоминать аналогичный печальный период „коалициады” в 2006 году, когда несколько месяцев дискуссий и заверений политиков в том, что все заинтересованы в создании коалиции между БЮТ и „Нашей Украиной”, завершились представлением на должность премьера кандидатуры Виктора ЯНУКОВИЧА.

Он констатирует, что несмотря на все декларирования политиков о том, что коалиция демократических сил будет создана на следующий день после избирательной кампании, все чаще происходит ревизия заявлений, подписанных документов и предвыборных обещаний. По словам Н.ТОМЕНКО, «наиболее активными в процедуре такой ревизии выступают подчиненный Виктора ЮЩЕНКО, Секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ, руководитель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА вместе со своим (как пишут СМИ) двоюродным братом Василием ПЕТЕВКОЙ и давним компаньоном по бизнесу, заместителем председателя правления ООО „Барва” Игорем КРИЛЕМ». При этом, отмечает Н.ТОМЕНКО, «если закарпатские воспитанники Виктора БАЛОГИ только выставляют новые требования по созданию демократической коалиции, то Иван ПЛЮЩ, в частности, на Волыни, четко обосновал новый лозунг переговорного процесса „или широкая коалиция, или никакая”.

Как подчеркивает Н.ТОМЕНКО, секретарь СНБО «принципиально не придерживается главного лозунга президентской партии „Закон - один для всех”, ведь И.ПЛЮЩ, во-первых, находится в том возрасте, который не позволяет ему занимать пост госслужащего. Во-вторых, он вопреки предвыборным обещаниям о ликвидации льгот для всех чиновников, недавно „побеспокоился” о переводе в свою собственность дома в "Пуще-Водице", который за ним закреплен в пожизненное пользование как за экс-спикером парламента. В-третьих, специалисты обращают внимание на незаконность его регистрации народным депутатом, поскольку он не подал документы, подтверждающие его увольнение с предыдущего места работы и заверенную нотариально выписку из трудовой книжки, подтверждающую этот факт».

Потому, по словам Н.ТОМЕНКО, «возникает вопрос: или это – откровенная „антипрезидентская” деятельность Секретаря СНБО Ивана ПЛЮЩА, его собственная инициатива или как политика с большим опытом, который был не последним человеком во времена КУЧМЫ-КРАВЧУКА, или это элемент политической игры, в которой Иван ПЛЮЩ играет роль негативного героя?».