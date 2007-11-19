Еврокомиссия не согласна с Яценюком и требует своего

Европейская комиссия настаивает на том, что Украина должна отменить визы для граждан Румынии и Болгарии до ратификации Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Украиной.

Об этом заявила сегодня в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН представитель Еврокомиссии Кристиан ХУМАНН, отвечая на просьбу прокомментировать позицию украинского МИД по этому вопросу.

“Наша позиция абсолютно четкая. Мы требуем равного отношения ко всем гражданам ЕС. Есть документ, в котором четко определенно, что отмена виз для граждан Румынии и Болгарии должна состояться до ратификации соглашения об облегчении визового режима с Украиной”, - подчеркнула К.ХУМАНН.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК в интервью УНИАН заявил, что Украина отменить визовый режим для граждан Болгарии и Румынии после ратификации и имплементации соглашения об упрощении визового режима между Украиной и Европейским Союзом, отметив, что соответствующий проект решения правительства уже подготовлен. Он добавил, что отмена Украиной виз для граждан Румынии и Болгарии является доброй волей Украины относительно предоставления аналогичного другим странами ЕС безвизового режима.

Украина и ЕС подписали Соглашение об упрощении визового режима 18 июня этого года и надеются на нее ратифицировать до конца года.

20 сентября комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР в интервью газете “Дело” заявила, что ЕС связывает вступление в силу соглашения об упрощении визового режима с Украиной с отменой Украиной вездных виз для граждан Румынии и Болгарии, которые присоединились к ЕС с 1 января 2007 года, что вызывало возмущение со стороны МИД, представители которого заявили, что вопрос о введении безвизового режима Румынии и Болгарии не связан со вступлением в действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Украиной и ЕС.

13 ноября Европарламент дал согласие на вступление в силу соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии между Украиной и ЕС. Окончательно ратифицировать настоящий документ должен Совет министров ЕС.

14 ноября стало известно, что Европейская комиссия еще до подписания соглашения об упрощении визового режима с Украиной проинформировала украинскую сторону о том, что это соглашение сможет вступить в силу только после отмены Украиной виз для граждан Румынии и Болгарии, как стран, которые являются членами Евросоюза.