Ющенко сам назовет МРЭО, которые надо ликвидировать

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует внести представление о ликвидации МРЭО (межрайонных регистрационно-экзаменационных отделений), причастных к контрабандной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на совещании «Защита интересов государства на экономической границе Украины», которое проходит в СБУ.

Президент отметил, что сегодня одной из процветающих теневых схем является завоз деталей к автомобилям для незаконной сборки на территории Украины автомобилей без уплаты налогов и сборов.

В.ЮЩЕНКО отметил, что к этому незаконному бизнесу причастны МРЭО.

«Я вам назову МРЭО, которые не должны работать, я лично сделаю представление на министра внутренних дел», - сказал В.ЮЩЕНКО.