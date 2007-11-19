Ющенко предлагает главному таможеннику подать в отставку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует немедленного увольнения ряда руководителей региональных таможен и предлагает председателю Гостаможслужбы также подать в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время совещания «Защита интересов государства на экономической границе Украины», которое проходит в помещении Службы безопасности Украины.

Выступая с острой критикой деятельности таможенных служб, а также того, что сама таможенная служба не борется против коррупционных проявлений, В.ЮЩЕНКО обратился к руководителю таможенной службы Александру ЕГОРОВУ. «Вы теряете мужество, у вас нет энергии, почему вы не можете противостоять жуликам, кто вами руководит», - сказал Президент.

Он посоветовал А.ЕГОРОВУ, если тот не может справиться с ситуацией, уйти в отставку.

Также Президент дал поручение в течение недели уволить руководителя Южной региональной таможни, его заместителей, а также руководителей ряда таможен в Одесской области, в частности, начальника таможенного пункта «Одесса-порт», начальника таможенной пункту «Одесса-грузовой», начальника Николаевской таможни и других.

В.ЮЩЕНКО также поручил усилить контроль за деятельностью других должностных лиц таможни в разных регионах.

Также В.ЮЩЕНКО поручил СБУ, Генпрокуратуре и МИД принять меры по открытию уголовных дел в отношении работников таможен, которые были замечены в коррупции, в том числе и тех, кого Президент предлагает уволить.