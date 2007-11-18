Яценюк разрывается между двумя креслами

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК, избранный народным депутатом по списку блока «Наша Украина – Народная самооборона», отдает предпочтение работе в исполнительной власти.

Об этом министр сообщил в интервью УНИАН, отвечая на вопрос, где он намерен работать в будущем.

«Меня, как человека практичного, все-таки больше устраивала бы исполнительная власть, но все может произойти», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что принял решение зарегистрироваться народным депутатом в Центральной избирательной комиссии, поскольку имеет «собственную позицию по многим политическим вопросам».

«Если я не зарегистрируюсь, я не буду иметь возможности их реализовать. Тогда кто-то придет на мое место и проголосует тем или иным путем», - сказал министр.

В то же время он отметил, что это не значит, что он будет работать в Верховной Раде.

А.ЯЦЕНЮК считает, что в парламенте чувствуется «очень специфическая атмосфера». По словам министра, когда он был представителем Президента в Кабмине, ему приходилось и в ВР работать, а «там не лучшая атмосфера», - добавил министр.