На избирательную кампанию социалисты ”профукали” 42 млн.
Мороз ответил на критические замечания
На последнюю избирательную кампанию социалисты потратили 42 млн. грн. Об этом сообщил лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ на третьем этапе ХІІІ съезда СПУ сегодня в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, А.МОРОЗ отметил, что на выборы “42 млн. грн. профукали”.
Отвечая на критику некоторых членов партии относительно включения в избирательный список людей, не имеющих отношения к партии лидер социалистов заметил, что “это приходится делать, поскольку необходимое финансирование для партии”. По его мнению, это должно быть не “больше одного-двух человек, чтобы не превратить партию в акционерное общество”.
А.МОРОЗ сказал, что достаточно сложно было во время избирательной кампании даже людей из первой пятерки вовлекать в рекламную кампанию. При этом он отметил, что почти невозможно было добиться того, чтобы сфотографировать Владимира БОЙКО - генерального директора ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» и вовлечь его в общение с прессой.
А.МОРОЗ критически отнесся к “креативным вещам”, предложенным командой Василия ЦУШКО, которые “додумались фотографировать его с собакой”. На этот счет он привел пример, когда была фотография Никиты Хрущева с поросенком и было подписано: “справа – Н.Хрущев”. По его словам, “такие вещи недопустимы”.